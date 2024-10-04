Финский генерал возглавил комитет Европарламента по Украине. Заверил в "широкой" поддержке

Пекка Товери (Фото: страница политика X)

Отставной генерал и бывший член парламента Финляндии Пекка Товери избран новым председателем Комитета ассоциации ЕС-Украина. Об этом он сообщил на своей странице в сети Х (Twitter).

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"Возглавляю делегацию Украины в Парламенте ЕС. Сейчас начинается скопление, проблем хватает. К счастью, в парламенте существует очень широкая поддержка Украины", — написал он.

На заседании Европарламента в пятницу, 4 октября, он заявил, что большинство членов обновленного Европарламента придерживаются позиции твердой поддержки Украины, передает Укринформ. Он отметил, что работа его комитета и Европарламента в целом "будет построена на том, в чем нуждается Украина".

Товери добавил, что хочет в ближайшее время встретится с коллегами из Верховной Рады, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество. Среди приоритетных вопросов он выделил обеспечение энергетической безопасности Украины и военную поддержку со стороны Европы, особенно после выборов в США.