Финский генерал возглавил комитет Европарламента по Украине. Заверил в "широкой" поддержке
Отставной генерал и бывший член парламента Финляндии Пекка Товери избран новым председателем Комитета ассоциации ЕС-Украина. Об этом он сообщил на своей странице в сети Х (Twitter).
"Возглавляю делегацию Украины в Парламенте ЕС. Сейчас начинается скопление, проблем хватает. К счастью, в парламенте существует очень широкая поддержка Украины", — написал он.
На заседании Европарламента в пятницу, 4 октября, он заявил, что большинство членов обновленного Европарламента придерживаются позиции твердой поддержки Украины, передает Укринформ. Он отметил, что работа его комитета и Европарламента в целом "будет построена на том, в чем нуждается Украина".
Товери добавил, что хочет в ближайшее время встретится с коллегами из Верховной Рады, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество. Среди приоритетных вопросов он выделил обеспечение энергетической безопасности Украины и военную поддержку со стороны Европы, особенно после выборов в США.
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