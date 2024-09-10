Фон дер Ляен отложила объявление нового состава Еврокомиссии. Politico назвало причины

Урсула фон дер Ляен (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отложила представление 26 кандидатов на должности своих еврокомиссаров до следующей недели. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на троих неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Сначала ожидалось, что утром в среду, 11 сентября, команда фон дер Ляен проведет встречу с лидерами разных политических фракций Европейского парламента, а затем публично объявит следующий состав коллегии комиссаров. Теперь эта встреча перенесена на следующую неделю, когда Европарламент будет заседать в Страсбурге. Она состоится в 09:00 17 сентября.

В материале говорится, что 9 сентября Словения выдвинула кандидатуру Марты Кос, которая поможет достичь цели фон дер Ляен по поводу более гендерно сбалансированного состава Еврокомиссии. Однако словенский парламент все еще должен одобрить это изменение, которое откладывает объявление.

Парламент Словении выразит свое мнение по поводу предложенного кандидата на пост комиссара в пятницу. Только после этого шага выдвижение будет завершенным и официальным, пояснил главный спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

Оставшийся анонимным представитель ЕП сказал: "Я думаю, что они [Еврокомиссия] используют формальность словенской процедуры, чтобы получить еще одну неделю для точной настройки присвоения должностей".

Время объявления еврокомиссаров не было четко установлено на 11 сентября. Некоторые европейские чиновники обсуждали, будет ли встреча с политическими лидерами Европарламента просто обменом мнениями, или же будет совпадать с официальным объявлением новой команды фон дер Ляен. Но распространенным предположением было то, что фон дер Ляен не пропустит дедлайн в среду, поскольку это было бы воспринято как позор.

Ожидание зеленого света словенского парламента своему новому кандидату дает фон дер Ляен больше времени для консультаций с европейскими столицами, ее комиссарами по распределению высших должностей в следующей исполнительной власти ЕС, пишут журналисты.

В материале отмечается, что формирование коллегии комиссаров – сложная задача, поскольку фон дер Ляен должна учесть географический, политический и гендерный баланс. Она обращалась в европейские столицы с просьбой предложить кандидатуры как мужчин, так и женщин в ее команду из 26 еврокомиссаров.

18 июля Урсулу фон дер Ляен избрали главой Европейской комиссии на второй срок.

3 сентября Politico писало, что фон дер Ляен давит на страны Евросоюза, чтобы те выдвинули женщин в состав следующей Европейской комиссии.

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