Фон дер Ляєн відклала оголошення нового складу Єврокомісії. Politico назвало причини

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відклала представлення 26 кандидатів на посади своїх єврокомісарів до наступного тижня. Про це повідомило видання Politico з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

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Спочатку очікувалося, що вранці у середу, 11 вересня, команда фон дер Ляєн проведе зустріч з лідерами різних політичних фракцій Європейського парламенту, а потім публічно оголосить наступний склад колегії комісарів. Тепер ця зустріч перенесена на наступний тиждень, коли Європарламент засідатиме у Страсбурзі. Вона відбудеться о 09:00 17 вересня.

У матеріалі йдеться, що 9 вересня Словенія висунула кандидатуру Марти Кос, що допоможе досягти мети фон дер Ляєн щодо більш гендерно збалансованого складу Єврокомісії. Однак словенський парламент все ще має схвалити цю зміну, що відтерміновує оголошення.

Парламент Словенії висловить свою думку щодо запропонованого кандидата на пост комісара в п’ятницю. Лише після цього кроку висунення буде завершеним та офіційним, пояснив головний речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Представник ЄП, який залишився анонімним, сказав: "Я думаю, що вони [Єврокомісія] використовують формальність словенської процедури, щоб отримати ще один тиждень для точного налаштування присвоєння посад".

Час оголошення єврокомісарів не був чітко встановленим на 11 вересня. Деякі європейські посадовці обговорювали, чи буде зустріч з політичними лідерами Європарламенту просто обміном думками, або ж збігатиметься з офіційним оголошенням нової команди фон дер Ляєн. Але поширеним припущенням було те, що фон дер Ляєн не пропустить дедлайн у середу, оскільки це було б сприйнято як ганьба.

Очікування зеленого світла словенського парламенту для свого нового кандидата дає фон дер Ляєн більше часу для консультацій з європейськими столицями, її комісарами щодо розподілу вищих посад у наступній виконавчій владі ЄС, пишуть журналісти.

У матеріалі зазначається, що формування колегії комісарів – складне завдання, оскільки фон дер Ляєн має взяти до уваги географічний, політичний та гендерний баланс. Вона зверталася до європейських столиць із проханням запропонувати кандидатури як чоловіків, так і жінок до її команди з 26 єврокомісарів.

18 липня Урсулу фон дер Ляєн обрали головою Європейської комісії на другий термін.

3 вересня Politico писало, що фон дер Ляєн тисне на країни Євросоюзу, щоб ті висунули жінок до складу наступної Європейської комісії.

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