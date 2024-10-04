Фінський генерал очолив комітет Європарламенту з питань України. Запевнив у "широкій" підтримці
Відставний генерал і колишній член парламенту Фінляндії Пекка Товері обраний новим головою Комітету асоціації ЄС-Україна. Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Х (Twitter).
"Очолюю делегацію України у Парламенті ЄС. Зараз починається тиснява, проблем вистачає. На щастя, у парламенті існує дуже широка підтримка України", — написав він.
На засіданні Європарламенту у п'ятницю, 4 жовтня, він заявив, що більшість членів оновленого Європарламенту дотримуються позицій твердої підтримки України, передає Укрінформ. Він зазначив, що робота його комітету та Європарламенту загалом "буде побудована на тому, чого потребує Україна".
Товері додав, що найближчим часом зустрінеться з колегами з Верховної Ради, щоб обговорити двосторонню співпрацю. Серед пріоритетних питань він виділив забезпечення енергетичної безпеки України та військову підтримку з боку Європи, особливо після виборів у США.
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