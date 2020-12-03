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Фирме тестя Татарова дали в Киеве землю под застройку после его прихода в ОП – bihus.info

03.12.2020, 17:08
Фирме тестя Татарова дали в Киеве землю под застройку после его прихода в ОП – bihus.info - Фото
Олег Татаров (скриншот с видео)

Компания тестя заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, который попал в коррупционный скандал, получила от Киевсовета землю под застройку после назначения Татарова в ОП. Об этом говорится в новом расследовании bihus.info.

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Почти полтора гектара на 21 миллион гривень в Святошинском районе Киева компании Дейринг Капитал выделили в аренду в сентябре, Татаров получил место в ОП – 5 августа.

Компания зарегистрирована в октябре 2019 года. У нее, по данным журналистов, отсутствует какой-либо опыт в строительстве. Кроме тестя Татарова Александра Павлушина, владельцами указаны Геннадий Пожарун и Людмила Мищенко.

Как выяснили журналисты, Павлушин родом из Кировоградской области, где зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. ЧП занимается маршрутными перевозками. Другой информации найти не удалось. Павлушин также владеет двухкомнатной квартирой в жилом комплексе в районе Палаца Украина. По данным журналистов, актуальная стоимость такой квартиры – около 4 млн грн.

Компания Дейринг Капитал зарегистрирована на Антоновича, 131, где недвижимостью владеет сам Татаров, и его жена Татьяна. По данным bihus.info, в январе они запустили процесс расторжения брака.

  • 28 ноября Татаров раскритиковал НАБУ и директора бюро Артема Сытника. В ОП открестились от его заявлений.
  • 2 декабря НАБУ заявило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов пишет, что речь идет о Татарове. Ранее Бутусов писал, что НАБУ якобы выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Максима Микитася
  • Сам Татаров назвал слухами свою причастность к преступлениям. Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ". В ОП заявили, что президент Владимир Зеленский не вмешивается в работу Офиса генпрокурора.

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Вадим Ребрина
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