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Фирмы жены Баканова фигурировали в деле СБУ - СМИ

Фирмы жены Баканова фигурировали в деле СБУ - СМИ - Фото
Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.10.2019, 11:40

По данным издания Наші гроші, речь идет о попытке вывода Богуславской и Дыбинецких ГЭС в частную собственность

Две фирмы жены нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко в 2011 году фигурировали в уголовном деле СБУ о растрате госимущества. Об этом сообщают Наші гроші.

Согласно постановлению Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года, речь идет о попытке вывода Богуславской и Дыбинецких ГЭС Киевской области в частную собственность.

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СБУ 21 апреля 2011 открыло уголовное дело №168 по ч. 5 ст. 191 УК ( присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В деле речь шла о растрате госслужащими регионального отделения Фонда госимущества Украины в Киевской области и ЗАО А.Э.С. Киевоблэнерго госимущества Богуславской и Дыбинецких ГЭС на сумму 3,8 млн грн по предварительному сговору со служебными лицами ООО Экоинвест и ООО ПКС Энерготэк.

Дыбинецкая и Богуславская ГЭС принадлежали государственному предприятию Киевтеплоэнерго. В 2004 году ГП было реорганизовано в ЗАО А.Э.С. Киевоблэнерго, которое уже не принадлежало государству.

В 2006 году Министерство топлива и энергетики утвердило перечень недвижимого имущества, вошедшего в уставный фонд А.Э.С. Киевоблэнерго во время его корпоратизации. Богуславской и Дыбинецких ГЭС в этом перечне не было.

"Эти две ГЭС остались на балансе ЗАО как объекты государственной собственности. Законодательство запрещало передавать ГЭС в аренду. Но, несмотря на это, в региональном отделении Фонда госимущества по Киевской области в 2007 году был организован конкурс на право аренды двух электростанций. В конкурсе победила фирма ООО ПКС Энерготэк, которая тогда имела единственного учредителя, руководителя и подписанта - жену нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксану Лазаренко", - отмечается в сообщении.

АЭС. Киевоблэнерго начало судиться за ГЭС, но в конце отказалось от иска. В то же время Хозсуд Киева обязал А.Э.С. Киевоблэнерго передать Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС в пользование ООО ПКС Энерготэк.

Следователи отметили, что в дальнейшем должностные лица ЗАО А.Э.С. Киевоблэнерго, по договоренности с должностными лицами регионального отделения ФГИУ по Киевской области реализовали оборудования Богуславской и Дыбинецких ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов, путем заключения 1 июля 2008 договора купли-продажи с ООО Экоинвест.

Владельцем Экоинвест в то время была и до сих пор является шотландская компания Carat consulting & trading limited.

В сентябре 2008 года ООО Экоинвест продала оборудование Дыбинецкой и Богуславской ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов ООО ПКС Энерготэк жены Баканова.

В ноябре 2010 года Фонд госимущества составил акт о нарушении законодательства при договоров аренды Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, вскоре появилось уголовное дело. По данным следователей, в результате незаконной реализации данных объектов государству нанесен ущерб в размере 3,88 млн грн.

В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС компании ООО Энергия-1 Юлии Левочкиной и бизнесмена Игоря Тынного.

  • 12 июня Баканов рассказал о своей семье, в частности, о том, что его жена - гражданка России.
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