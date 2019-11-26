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Фирташ уверяет, что не собирал компромат на Байдена – NYT

Фирташ уверяет, что не собирал компромат на Байдена – NYT - Фото
Фото: пресс-служба Дмитрия Фирташа
26.11.2019, 11:10

Газета NYT пишет, что в кампании против вице-президента США могут быть замешаны олигархи, имеющие проблемы с законом в США: Фирташ и Игорь Коломойский

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ утверждает, что никоим образом не причастен к финансированию кампании черного пиара против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который собирается баллотироваться на пост №1 в 2020 году. Об этом пишет The New York Times.

Издание проследило связь Фирташа с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Сам же олигарх сетует: "Без моей воли и желания меня втянули во внутреннюю борьбу в США".

Он сообщил NYT, что от Джулиани ему якобы предлагали посодействовать с решением его проблем в США через юристов, близких к бизнесменам Льву Парнасу и Игорю Фруману (обоих обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний).

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По словам Фирташа, он понял, что Парнас и Фруман связаны и работают на Джулиани. Оба встретились с олигархом якобы ради обсуждения поставок американского СПГ Украине через терминал в Польше. "Они сказали: "Мы можем помочь вам. Предлагаем хороших адвокатов в Округе Колумбия, которые смогут представлять вас и доставить это сообщение Минюсту США", - говорит Фирташ, которого могут экстрадировать в США.

И хотя олигарх отказался прямо отвечать, просили ли его "накопать" компромат на Байдена, он заверил, что ничего такого якобы не передавал: "Я могу сказать только одно: у меня нет никакой информации. Я не собирал никакой информации, не финансировал никого, кто собирал бы ее, и было бы большой ошибкой с моей стороны решить принять участие в такой схеме".

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Джулиани все опровергает, но говорит, что не видит ничего такого в том, чтобы искать данные о Байдене у олигархов.

  • Парнаса и Фрумана арестовали в октябре при попытке покинуть территорию США.
  • По словам свидетелей по делу об импичменте Трампа, оба помогали Джулиани искать компромат на сына Байдена Хантера, работавшего на украинскую компанию Burisma, с тем, чтобы помочь Трампу переизбраться в 2020-м.
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дмитрий фирташ джозеф байден Burisma
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