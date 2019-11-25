Партнеры адвоката Трампа добивались отставки Коболева - CNN

Лев Парнас и Игорь Фруман (Фото: EPA)

Партнеры личного адвоката президента США Лев Парнас и Игорь Фруман пытались сменить председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, ссылаясь на связи с высшими американскими чиновниками. Об этом рассказал руководитель дивизиона "Газ" Нафтогаза Андрей Фаворов в интервью CNN.

По словам Фаворова, он встречался с Парнасом и Фруманом в марте на конференции по энергетике в Хьюстоне, и они пытались склонить его к участию в попытке сменить главу правления Нафтогаза. "Это было полным безумием... Конечно, я сразу же отказался", - рассказал он.

Фаворов подчеркнул, что впервые столкнулся с тем, что два частных лица пытаются решать вопросы, которые должны быть частью внешней политики США.

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По его словам, Парнас и Фруман ссылались на то, что у них есть возможность обсуждать политику в отношении Украины со старшими чиновниками в администрации президента США, а также использовать другие каналы коммуникации - в том числе, упоминался адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Они якобы рассчитывали с помощью этих связей развивать собственный бизнес, связанный с поставками в Украину американского сжиженного газа.

По информации CNN, федеральный прокурор Нью-Йорка расследует возможную связь Джулиани с энергетической компанией, среди собственников которой - Парнас и Фруман. Адвокат Джулиани заявил, что такой связи нет, а Джулиани ранее говорил, что не знает ничего о Нафтогазе, кроме того, что он существует.

Парнас и его партнер Игорь Фруман были арестованы в октябре при попытке покинуть территорию США. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

По словам свидетелей в расследовании об импичменте Трампа, Парнас и Фруман помогали Джулиани в поиске компрометирующих материалов на сына Джо Байдена Хантера , который работал на украинскую компанию Burisma.

помогали Джулиани в поиске компрометирующих материалов на сына Джо Байдена Хантера $500 000 В октябре Джулиани признал, что получил от компании Парнаса за юридические консультации.

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