Фицо угрожает снова заблокировать санкции, если не будет соглашения по газу из РФ

Роберт Фицо (Фото: x.com/RobertFicoSVK)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов поддержать 18 пакет санкций против России, но при условии достижения соглашения по плану прекращения импорта российского газа в Европу до 15 июля. Об этом сообщает Denník N.

Словацкий премьер убежден, что гарантии должны быть прямо включены в текст законопроекта, который остановит поставки российского газа.

"До тех пор мы не согласимся на 18-й пакет, если у нас не будет гарантий. Пока что мы действуем только в форме обещаний", – сказал Фицо.

По его словам, у него утром 12 июля состоялся "жесткий" разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, и беседа с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Подробности он раскрывать не стал.

Фицо заявил, что из всей Европы именно Словакия якобы подвергается "наибольшему риску" от прекращения поставок российского газа. По его словам, это приведет к дефициту, росту транзакционных сборов и цен на сырьевые товары, а также угрозе иска от российского "Газпрома" на 16 млрд евро.

"Я гарантирую, что не буду отвечать "да" на все, лишь бы не выходить за рамки", – резюмировал словацкий премьер.