Forbes написал о РЭБ "Покрова". В Воздушных силах подтвердили: Система успешно работает

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Журналисты американского Forbes опубликовали материал о системе спуфинга "Покрова", благодаря которой украинские военные борются с российскими беспилотниками, сбивая с толку их систему навигации. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил LIGA.net, что "Покрова" действительно работает в Украине и успешно сбивает вражеские БпЛА.

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"Покрова" есть и ее используют. Есть и другие, которые работают. Системы РЭБ работают против всех средств воздушного нападения противника. И расставлены максимально эффективно на разных направлениях, чтобы противодействовать ракетам, дронам, ударным БпЛА и не только", – сказал Игнат.

Доктор Томас Виттингтон, эксперт по радиоэлектронной борьбе из аналитического центра обороны Великобритании RUSI заявил Forbes, что спуфинг (подмена спутникового радионавигационного поля. – Ред.) может быть способом обойти контрмеры с фланга, например, устойчивые к помехам приемники.

"Спуфинг гораздо труднее обнаружить, чем глушение. Если сигнал спуфинга относительно едва заметен — постепенно удаляясь от настоящего местоположения, — дрон не сможет определить, что его фальсифицируют, но останется на некотором расстоянии от цели", – сказал он.

Спикер Воздушных сил пояснил, что "шахеды" трудно заглушить, поскольку они достаточно хорошо защищены от систем радиоэлектронной борьбы.

"Даже если все его каналы глушатся, он все продолжает лететь по инерции. И когда выходит из зоны действия РЭБа, то может все равно возвращаться на курс. У "шахеда" угнетается навигация. То есть он так сбивается с курса. Поэтому это сложно. Но их уже находят в полях, то есть сбивать их удается. В частности, и с помощью систем РЭБ, подавляя сигнал навигации", – заявил Игнат.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю найти механизм, чтобы закупать такие системы даже за средства местных бюджетов. Такой механизм требуется, в частности, для защиты объектов критической инфраструктуры, добавляет Игнат.

"За этим будущее. А "Покрова" это одна из систем, которая, по словам представителей Генштаба, есть на вооружении и эффективно работает", – резюмировал он.

Технических характеристик "Покровы" нет в публичном доступе.

Впервые о "Покрове" заявил бывший главком ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist 1 ноября 2023 года.

В середине января начальник управления РЭБ генштаба ВСУ полковник Андрей Стариков в эфире телемарафона заявил, что "Покрова" уже работает.

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