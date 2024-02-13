Forbes написав про РЕБ "Покрова". У Повітряних силах підтвердили: Система успішно працює

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Журналісти американського Forbes опублікували матеріал про систему спуфінгу "Покрова", завдяки якій українські військові борються з російськими безпілотниками, збиваючи з пантелику їхню систему навігації. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив LIGA.net, що "Покрова" дійсно працює в Україні та успішно збиває ворожі БпЛА.

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"Покрова" є і її використовують. Є й інші, які працюють. Системи РЕБ працюють проти усіх засобів повітряного нападу противника. І розставлені максимально ефективно на різних напрямках, щоб протидіяти ракетами, дронам, ударним БПЛА і не тільки", – сказав Ігнат.

Доктор Томас Вітінґтон, експерт із радіоелектронної боротьби з аналітичного центру оборони Великої Британії RUSI заявив Forbes, що спуфінг (підміна супутникового радіонавігаційного поля. – Ред.) може бути способом обійти контрзаходи з флангу, наприклад, стійкі до перешкод приймачі.

"Спуфінг набагато важче виявити, ніж глушіння. Якщо сигнал спуфінгу відносно ледь помітний — поступово віддаляючись від справжнього місця розташування, — дрон не зможе визначити, що його фальсифікують, але залишиться на деякій відстані від цілі", – сказав він.

Речник Повітряних сил пояснив, що "шахеди" важко заглушити, оскільки ті досить добре захищені від систем радіоелектронної боротьби.

"Навіть якщо всі його канали глушаться, він все продовжує летіти за інерцією. І коли виходить із зони дії РЕБу, то може все одно повертатися на курс. У "шахеда" пригнічується навігація. Тобто він так збивається з курсу. Тому це складно. Але їх вже знаходять у полях, тобто збивати їх вдається. Зокрема, і за допомогою систем РЕБ, пригнічуючи сигнал навігації", – заявив Ігнат.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Денису Шмигалю знайти механізм, щоб закуповувати такі системи навіть за кошти місцевих бюджетів. Такий механізм потрібен, зокрема, для захисту об'єктів критичної інфраструктури, додає Ігнат.

"За цим майбутнє. А "Покрова" це одна з систем, яка, за словами представників Генштабу, є на озброєнні та ефективно працює", – резюмував він.

Технічних характеристик "Покрови" немає у публічному доступі.

Вперше про "Покрову" заявив колишній головком ЗСУ Валерій Залужний у колонці для The Economist 1 листопада 2023 року.

У середині січня начальник управління РЕБ генштабу ЗСУ полковник Андрій Стариков в ефірі телемарафону заявив, що "Покрова" вже працює.

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