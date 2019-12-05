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ЦИК зарегистрировала нардепом члена Слуги народа: кто он

ЦИК зарегистрировала нардепом члена Слуги народа: кто он - Фото
Сергей Мандзий (фото - Сергій Мандзій, Facebook)
05.12.2019, 14:30

Сергей Мандзий заменил Александра Кубракова, который недавно возглавил Укравтодор - и сложил мандат

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала нардепом члена партии Слуга народа Сергея Мандзия. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Краткую биографию политика предоставил Рух ЧЕСНО.

Мандзий – директор ООО Ремстрой и нескольких общественных организаций. Карьеру в политике начал в 1998 году. Трижды был избран депутатом Хмельницкого горсовета (в 2002 как самовыдвиженец, 2006 – от Блока Литвина, 2010 – Народная партия). В 2015 году баллотировался в горсовет и на должность мэра от Блока Петра Порошенко, однако в обоих случаях проиграл выборы. Баллотировался в Верховную Раду IХ созыва под 136 номером в списке Слуги народа.

  • 3 декабря депутатские мандаты сложили двое "слуг народа".

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Слуга народа сергей мандзий
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