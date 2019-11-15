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В Слуге народа появится кодекс поведения: что будет за нарушение

В Слуге народа появится кодекс поведения: что будет за нарушение - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
15.11.2019, 14:14

Нарушение правил приведет к исключению из фракции или утрате мандата

Нардеп от Слуги народа Ирина Верещук заявила в кулуарах Рады, что во фракции появится этический кодекс, который будет регламентировать поведение нардепов.

"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции"

Глава фракции Давид Арахамия в кулуарах Рады также подтвердил намерение разработать для нардепов кодекс поведения. По его словам, документ должен быть готов ко вторнику. При этом несколько раз подчеркнул, что "за инакомыслие никого и никогда во фракции наказывать не будут". 

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Слуга народа ирина верещук фракция Давид Арахамия кодекс поведения этический кодекс
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