В Слуге народа появится кодекс поведения: что будет за нарушение

Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардеп от Слуги народа Ирина Верещук заявила в кулуарах Рады, что во фракции появится этический кодекс, который будет регламентировать поведение нардепов.

"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции"

Глава фракции Давид Арахамия в кулуарах Рады также подтвердил намерение разработать для нардепов кодекс поведения. По его словам, документ должен быть готов ко вторнику. При этом несколько раз подчеркнул, что "за инакомыслие никого и никогда во фракции наказывать не будут".

Сегодня за голосование вопреки позиции фракции исключили Анну Скороход и Антона Полякова.

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