France 24 удалил репортаж с позиций РФ о подготовке оккупантов к контрнаступлению Украины

Телеканал France 24, финансируемый французским правительством, удалил сюжет о том, как российские оккупанты готовятся к украинскому наступлению. Посол Украины во Франции подверг резкой критике видео, назвав его "плохим примером так называемой нейтральной журналистики".

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О сюжете, который сейчас недоступен, ранее писала Европейская правда. В ней, как отмечают журналисты, можно было заметить элементы российской пропаганды.

В частности, издание обратило внимание, что в сюжете под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением" нет упоминаний о том, что российские военные совершают незаконную агрессию против Украины. Зато в ролике оккупанты рассказывают, что их оружие якобы лучше западного. Один из героев сюжета также говорит, что "достойно защищает историю" своей страны.

Кроме того, французский журналист, цитируя одного из персонажей репортажа, назвал контрнаступление украинских войск "враждебным".

Это также отметил в своем сообщении в Twitter посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Плохой пример так называемой "нейтральной журналистики": репортажи France 24 с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев (и готовятся к очередной Буче). Невозможно представить такое сообщение с позиций нацистов в Нормандии накануне высадки. Я ошибаюсь? Это нормально? Кроме того, говоря об украинской армии, журналист упоминает о "контрнаступлении противника"", – написал посол.

На сайте и YouTube-канале France 24 видео больше недоступно.

Спикер МИД Олег Николенко назвал репортаж французского телеканала "позором для журналистики".

Кроме того, он подчеркнул, что выезд на временно оккупированную территорию без согласия Украины является нарушением украинского законодательства, "а участвующие в таких действиях будут отвечать по закону".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что детали наступления ВСУ знают четыре-пять человек на планете.

Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления, утверждает Данилов.

Премьер-министр Денис Шмигаль прогнозирует контрнаступление на лето.

Вадим Ребрина

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