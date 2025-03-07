France24: Министр обороны Франции собирает европейских коллег для обсуждения Украины

Себастьян Лекорню (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню проведет встречу с коллегами из ключевых европейских стран по поддержке Украины. Об этом сообщил телеканал France24 со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с планами главы оборонного ведомства Франции.

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Собеседник отметил, что встреча состоится на следующей неделе, на ней обсудят дальнейшие шаги по поддержке Украины в войне. Ожидается, что в ней примут участие министр обороны Германии Борис Писториус, глава Минобороны Великобритании Джон Хили, польский министр Владислав Косиняк-Камыш, а также глава оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто.

Министры пяти государств Европы встретятся в Париже в среду, 12 марта, через день после того, как Франция проведет ключевую встречу начальников штабов европейских войск, сообщил еще один собеседник, близкий к Министерству обороны страны.

5 марта 2025 года Макрон объявил, что на следующей неделе в Париже соберутся начальники штабов европейских стран, чтобы обсудить вопросы войны России против Украины.

6 марта Лекорню заявил, что у Франции есть собственные разведывательные ресурсы, которыми делится с Украиной.