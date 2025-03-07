France24: Міністр оборони Франції збирає європейських колег для обговорення України

Себастьян Лекорню (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню проведе зустріч із колегами з ключових європейських країн щодо підтримки України. Про це повідомив телеканал France24 із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з планами глави оборонного відомства Франції.

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Співрозмовник зазначив, що зустріч відбудеться наступного тижня, на ній обговорять подальші кроки щодо підтримки України у війні. Очікується, що в ній візьмуть участь міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, глава Міноборони Великої Британії Джон Гілі, польський міністр Владислав Косіняк-Камиш, а також очільник оборонного відомства Італії Гвідо Крозетто.

Міністри п'яти держав Європи зустрінуться в Парижі в середу, 12 березня, через день після того, як Франція проведе ключову зустріч начальників штабів європейських військ, повідомив ще один співрозмовник, близький до Міністерства оборони країни.

5 березня 2025 року Макрон оголосив, що наступного тижня в Парижі зберуться начальники штабів європейських країн, щоб обговорити питання війни Росії проти України.

6 березня Лекорню заявив, що Франція має власні розвідувальні ресурси, якими ділиться з Україною.