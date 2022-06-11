UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Франция не намерена идти на уступки России – представитель Макрона

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 02:59
Франция не намерена идти на уступки России – представитель Макрона - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА)

Франция не собирается идти на уступки России и хочет, чтобы Украина выиграла войну против вторгшихся российских войск с восстановлением своей территориальной целостности. Об этом заявил официальный представитель президента Франции, чтобы развеять опасения по поводу позиции Парижа о войне в Украине, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся критике со стороны Украины и восточноевропейских союзников после интервью, в котором он заявил, что крайне важно не "унижать" Россию, чтобы, когда боевые действия закончатся, можно было найти дипломатическое решение.

"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена, – сказал чиновник журналистам, когда его спросили о комментариях Макрона. – В том, что говорит президент, нет духа уступок Путину или России".

Чиновник защищал позицию Макрона, повторяя, что решение войны должно быть достигнуто путем переговоров, и утверждая, что комментарии президента Франции не всегда полностью учитывались. По его словам, Париж был ключевым сторонником санкций и оказывал сильную военную поддержку Украине.

Некоторые восточные и балтийские партнеры в Европе считают, что Макрон, поддерживающий диалог с Путиным, подрывает усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть Путина к столу переговоров.

  • 14-15 июня Макрон отправится в Румынию и Молдову, чтобы продемонстрировать поддержку Парижем этих двух стран. Макрон не приезжал в Киев, чтобы предложить символическую политическую поддержку, как это сделали другие лидеры ЕС. Его представитель не исключил такого визита.

Читайте также: Призыв не унижать Россию – унижает Францию: Кулеба ответил на слова Макрона о шансе для РФ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
франция эмманюэль макрон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 