Франция не намерена идти на уступки России – представитель Макрона

Франция не собирается идти на уступки России и хочет, чтобы Украина выиграла войну против вторгшихся российских войск с восстановлением своей территориальной целостности. Об этом заявил официальный представитель президента Франции, чтобы развеять опасения по поводу позиции Парижа о войне в Украине, передает Reuters.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся критике со стороны Украины и восточноевропейских союзников после интервью, в котором он заявил, что крайне важно не "унижать" Россию, чтобы, когда боевые действия закончатся, можно было найти дипломатическое решение.

"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена, – сказал чиновник журналистам, когда его спросили о комментариях Макрона. – В том, что говорит президент, нет духа уступок Путину или России".

Чиновник защищал позицию Макрона, повторяя, что решение войны должно быть достигнуто путем переговоров, и утверждая, что комментарии президента Франции не всегда полностью учитывались. По его словам, Париж был ключевым сторонником санкций и оказывал сильную военную поддержку Украине.

Некоторые восточные и балтийские партнеры в Европе считают, что Макрон, поддерживающий диалог с Путиным, подрывает усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть Путина к столу переговоров.

14-15 июня Макрон отправится в Румынию и Молдову, чтобы продемонстрировать поддержку Парижем этих двух стран. Макрон не приезжал в Киев, чтобы предложить символическую политическую поддержку, как это сделали другие лидеры ЕС. Его представитель не исключил такого визита.

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Наталия Медведева

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