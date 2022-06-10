Макрон планирует скоро быть в Киеве, пишут СМИ. Елисейский дворец уходит от прямых ответов
Президент Франции Эмманюэль Макрон, возможно, планирует приехать в Киев на следующей неделе. Такое предположение выдвинула газета Le Parisien.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По информации СМИ, Елисейский дворец планирует поездку Макрона в Румынию на следующие вторник и среду, президент намерен посетить французских солдат, которые там дислоцированы после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Газета предполагает, что в ходе этой поездки Макрон может также сделать остановку в Киеве.
На запрос журналистов Le Parisien в Елисейском дворце ответили, что "не подтверждают и не отрицают" зарубежные поездки главы государства на следующей неделе.
4 июня Макрон в ответ на вопрос интервьюера, собирается ли он посетить Украину, сказал, что он "ничего не исключает".
Ранее у издания Europe 1 также появлялась информация, что Макрон рассматривает возможность визита в Украину.
- 30 мая в Украину приезжала новая глава МИД Франции Катрин Колонна. Тогда она сообщила, что Франция намерена передать Украине новую партию САУ.
Читайте также: Зеленский и Макрон провели переговоры. Говорили о войне, оружии и европерспективе
Комментарии