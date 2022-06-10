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Макрон планирует скоро быть в Киеве, пишут СМИ. Елисейский дворец уходит от прямых ответов

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 16:40
Макрон планирует скоро быть в Киеве, пишут СМИ. Елисейский дворец уходит от прямых ответов - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, возможно, планирует приехать в Киев на следующей неделе. Такое предположение выдвинула газета Le Parisien

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По информации СМИ, Елисейский дворец планирует поездку Макрона в Румынию на следующие вторник и среду, президент намерен посетить французских солдат, которые там дислоцированы после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Газета предполагает, что в ходе этой поездки Макрон может также сделать остановку в Киеве.

На запрос журналистов Le Parisien в Елисейском дворце ответили, что "не подтверждают и не отрицают" зарубежные поездки главы государства на следующей неделе.

4 июня Макрон в ответ на вопрос интервьюера, собирается ли он посетить Украину, сказал, что он "ничего не исключает".

Ранее у издания Europe 1 также появлялась информация, что Макрон рассматривает возможность визита в Украину. 

Читайте также: Зеленский и Макрон провели переговоры. Говорили о войне, оружии и европерспективе

Сергей Бережной
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франция эмманюэль макрон визит в киев
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