Франция не рассматривает план выкупа истребителей Mirage у ОАЭ для Украины – War Zone

В настоящее время Франция не рассматривает план выкупа истребителей Mirage 2000-9 у Объединенных Арабских Эмиратов и передачу их Украине. Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на французского чиновника, который говорил с изданием на условиях анонимности.

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"На данном этапе обратный выкуп для отправки в Украину не предусмотрен", — сказал он.

Чиновник отреагировал на информацию в отчете Intelligence Online о том, что часть "парка Mirage 2000-9 Абу-Даби может быть использована для первой поставки французских истребителей в Украину".

The War Zone считает сомнительным, что ОАЭ захотят "раздражать Россию", поставив Украине истребители.

2 марта в Минобороны Франции заявили, что идут переговоры о возможности поставки Украине истребителей Mirage.

Le Figaro сообщила, что якобы около 30 украинских летчиков уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских Mirage 2000.

Минобороны Франции уточнило, что украинские летчики проходят обучение во Франции, но не пилотированию Mirage 2000, а противовоздушной обороне и выживанию.

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Вадим Ребрина

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