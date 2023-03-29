Франция не рассматривает план выкупа истребителей Mirage у ОАЭ для Украины – War Zone
29.03.2023, 10:02
Истребители Mirage 2000 (фото - ЕРА)
В настоящее время Франция не рассматривает план выкупа истребителей Mirage 2000-9 у Объединенных Арабских Эмиратов и передачу их Украине. Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на французского чиновника, который говорил с изданием на условиях анонимности.
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"На данном этапе обратный выкуп для отправки в Украину не предусмотрен", — сказал он.
Чиновник отреагировал на информацию в отчете Intelligence Online о том, что часть "парка Mirage 2000-9 Абу-Даби может быть использована для первой поставки французских истребителей в Украину".
The War Zone считает сомнительным, что ОАЭ захотят "раздражать Россию", поставив Украине истребители.
- 2 марта в Минобороны Франции заявили, что идут переговоры о возможности поставки Украине истребителей Mirage.
- Le Figaro сообщила, что якобы около 30 украинских летчиков уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских Mirage 2000.
- Минобороны Франции уточнило, что украинские летчики проходят обучение во Франции, но не пилотированию Mirage 2000, а противовоздушной обороне и выживанию.
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