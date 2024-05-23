Франция успешно испытала обновленную ракету, способную нести ядерный заряд – Минобороны
Франция успешно провела испытания обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню вечером 22 мая.
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Операцию выполнили истребители Rafale Воздушных сил стратегического назначения – они успешно провели первые лётные испытания обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки, написал он.
В целом операция планировалась в течение "длительного времени" – она реализует амбиции Франции, предусмотренные военной программой по ядерному сдерживанию, а также демонстрирует "совершенство и надежность в эксплуатации", отметил чиновник.
Операция называлась "Дюрандаль" – в честь меча Роланда, вымышленного героя средневекового французского эпоса и рыцарских романов.
- В начале мая Россия анонсировала учения с тактическим ядерным оружием, якобы для поддержания боеготовности и в ответ на "угрозы" со стороны западных должностных лиц.
- 18 мая США провели ядерные испытания на полигоне в Неваде – использовали подземную лабораторию.
- 21 мая РФ начала первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия – с применением ракет "Кинжал" и ракетных комплексов "Искандер".
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