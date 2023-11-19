Франция успешно испытала новую ядерную межконтинентальную баллистическую ракету — фото

Франция провела успешное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты M51.3. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

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По его словам, были проведены первые успешные испытательные пуски ракеты, которая способна нести ядерное оружие.

"Это событие увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство нашего сектора пусковых установок", — заявил Лекорню.

В Минобороны Франции отметили, что испытание было проведено без ядерного заряда.

"Цель — защитить жизненно важные интересы Франции при любых обстоятельствах", — сказано в сообщении ведомства.

4 октября президент Зеленский, ссылаясь на прогнозы ГУР, заявил, что до конца года Россия усилит ядерные угрозы.

Пропагандистка РФ Симоньян призвала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Секретарь СНБО Данилов отреагировал – говорит, что россияне не знают, чем угрожать Украине, а потому начинают возвращать ядерный шантаж.

По данным ГУР, Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.

18 октября Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы.

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