Франция успешно испытала новую ядерную межконтинентальную баллистическую ракету — фото
19.11.2023, 07:27
Пуск ракеты M51.3 (Фото: Sébastien Lecornu/X)
Франция провела успешное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты M51.3. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
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По его словам, были проведены первые успешные испытательные пуски ракеты, которая способна нести ядерное оружие.
"Это событие увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство нашего сектора пусковых установок", — заявил Лекорню.
В Минобороны Франции отметили, что испытание было проведено без ядерного заряда.
"Цель — защитить жизненно важные интересы Франции при любых обстоятельствах", — сказано в сообщении ведомства.
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