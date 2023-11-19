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Франция успешно испытала новую ядерную межконтинентальную баллистическую ракету — фото

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 07:27
Франция успешно испытала новую ядерную межконтинентальную баллистическую ракету — фото - Фото
Пуск ракеты M51.3 (Фото: Sébastien Lecornu/X)

Франция провела успешное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты M51.3. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

По его словам, были проведены первые успешные испытательные пуски ракеты, которая способна нести ядерное оружие.

"Это событие увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство нашего сектора пусковых установок", — заявил Лекорню.

В Минобороны Франции отметили, что испытание было проведено без ядерного заряда.

"Цель — защитить жизненно важные интересы Франции при любых обстоятельствах", — сказано в сообщении ведомства.

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Читайте также: Путин продолжает ядерный шантаж. Россия отозвала ратификацию договора о запрете испытаний 

Дмитрий Гриниченко
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