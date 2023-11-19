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Франція успішно випробувала нову ядерну міжконтинентальну балістичну ракету — фото

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19.11.2023, 07:27
Франція успішно випробувала нову ядерну міжконтинентальну балістичну ракету — фото - Фото
Пуск ракети M51.3 (Фото: Sébastien Lecornu/X)

Франція провела успішне випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети M51.3. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

За його словами, було проведено перші успішні випробувальні пуски ракети, яка здатна нести ядерну зброю.

"Ця подія увічнює довіру до нашого ядерного стримування і демонструє перевагу нашого сектору пускових установок", – заявив Лекорню.

У Міноборони Франції зазначили, що випробування було проведено без ядерного заряду.

"Мета – захистити життєво важливі інтереси Франції за будь-яких обставин", – сказано у повідомленні відомства.

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Дмитро Гриниченко
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війнаФранціяядерна зброяміжконтинентальна ракетаСебастьян Лекорню

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