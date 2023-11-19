Франція успішно випробувала нову ядерну міжконтинентальну балістичну ракету — фото

Франція провела успішне випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети M51.3. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

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За його словами, було проведено перші успішні випробувальні пуски ракети, яка здатна нести ядерну зброю.

"Ця подія увічнює довіру до нашого ядерного стримування і демонструє перевагу нашого сектору пускових установок", – заявив Лекорню.

У Міноборони Франції зазначили, що випробування було проведено без ядерного заряду.

"Мета – захистити життєво важливі інтереси Франції за будь-яких обставин", – сказано у повідомленні відомства.

4 жовтня президент Зеленський, посилаючись на прогнози ГУР, заявив, що до кінця року Росія посилить ядерні погрози.

Пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Секретар РНБО Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.

За даними ГУР, Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу зарано.

18 жовтня Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Кулеби закликали світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.

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