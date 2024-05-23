Франція успішно випробувала оновлену ракету, здатну нести ядерний заряд – міністр оборони

Фото: Twitter Себастьяна Лекорню

Франція успішно провела випробування оновленої надзвукової ракети ASMPA, яка здатна нести ядерний заряд. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню ввечері 22 травня.

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Операцію виконали винищувачі Rafale Повітряних сил стратегічного призначення – вони успішно провели перші льотні випробування оновленої надзвукової ядерної ракети ASMPA без бортового корисного навантаження, написав він.

Загалом, операція планувалася впродовж "тривалого часу" – вона реалізує амбіції Франції, передбачені військовою програмою щодо ядерного стримання, а також демонструє "досконалість і надійність в експлуатації", зазначив посадовець.

Операція називалася "Дюрандаль" – на честь меча Роланда, героя середньовічного французького епосу та лицарських романів.

На початку травня Росія анонсувала навчання з тактичною ядерною зброєю, буцімто для підтримки боєготовності й у відповідь на "погрози" з боку західних посадовців.

18 травня США провели ядерні випробування на полігоні у Неваді – використали підземну лабораторію.

21 травня РФ почала перший етап навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї – із застосуванням ракет "Кинджал" і ракетних комплексів "Іскандер".

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