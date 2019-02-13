Франция в ООН: За столом Совбеза есть агрессор и жертва агрессии

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Нужно помнить, что за столом Совбеза ООН 12 февраля во время заседания по ситуации в Украине присутствуют агрессор и жертва агрессии. Об этом в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр, сообщает Укринформ.

"В отличие от того, что мы услышали здесь несколько минут назад, конфликт не является никаким умышленным "планом" Запада. За этим столом сегодня присутствуют страна-агрессор и страна, которая подверглась агрессии", - сказал он.

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Агентство отмечает, что в текстовом варианте выступления французского дипломата, которое готовится заранее и направляется пресс-службой Совбеза во время выступлений, слов об агрессоре и ее жертве нет.

"Это свидетельствует о том, что Делатр, вероятно, добавил их уже во время заседания, в ответ на выступление российского представителя Василия Небензи", - говорится в сообщении.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что выступление представителя России в Совбезе ООН предсталяло собой "ожидаемую сплошную истерику".

11 февраля Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. 12 февраля в МИД заявили, что для России созыв заседания Совета безопасности ООН - это возможность манипулировать существующим инструментарием в рамках организации.