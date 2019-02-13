Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.02.2019, 06:06

Франция в ООН: За столом Совбеза есть агрессор и жертва агрессии

Франция в ООН: За столом Совбеза есть агрессор и жертва агрессии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр резко высказался на Совбезе ООН

Реклама
Реклама

Нужно помнить, что за столом Совбеза ООН 12 февраля во время заседания по ситуации в Украине присутствуют агрессор и жертва агрессии. Об этом в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр, сообщает Укринформ.

"В отличие от того, что мы услышали здесь несколько минут назад, конфликт не является никаким умышленным "планом" Запада. За этим столом сегодня присутствуют страна-агрессор и страна, которая подверглась агрессии", - сказал он.

Реклама

Агентство отмечает, что в текстовом варианте выступления французского дипломата, которое готовится заранее и направляется пресс-службой Совбеза во время выступлений, слов об агрессоре и ее жертве нет.

"Это свидетельствует о том, что Делатр, вероятно, добавил их уже во время заседания, в ответ на выступление российского представителя Василия Небензи", - говорится в сообщении.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что выступление представителя России в Совбезе ООН предсталяло собой "ожидаемую сплошную истерику".

11 февраля Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. 12 февраля в МИД заявили, что для России созыв заседания Совета безопасности ООН - это возможность манипулировать существующим инструментарием в рамках организации.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, Ирина Геращенко, совбез оон, агрессор, Франсуа Делатр, жертва агрессии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 