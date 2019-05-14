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14.05.2019, 15:20

Франция выступила за сохранение России в Совете Европы

Франция выступила за сохранение России в Совете Европы - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Президент Франции призвал поддержать усилия по сохранению страны-агрессора в Совете Европы

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Франция призвала поддержать усилия по сохранению России в Совете Европы. Об этом сообщает МИД Франции, ссылаясь на завление президента Эмманюэля Макрона.

Макрон отметил "важность поиска решения, которое позволило бы сохранить Россию в Совете Европы со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями".

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Таким образом МИД Франции прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Украина выйдет из минских соглашений, если Совет Европы вернет России право голоса в ПАСЕ.

"Обязательства сторон по выполнению минских соглашений должны соблюдаться. Они не могут быть связаны с ситуацией в Совете Европы", - подчеркивает французский МИД.

Ранее Климкин отметил, что если Совет Европы, пойдя на поводу у нескольких его членов, примет решение о снижении санкционного давления на РФ, это "убьет" минский процесс.

"Если вы пойдете туда, куда хотели идти несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что у нас Минска нет. И убили его не только из Москвы, но и вы его последовательно убиваете", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какая связь между санкциями против РФ в Совете Европы и Минском, министр сказал: "Все понимают, что после того, как Россия начала выдавать паспорта, будет какой-то шаг, который будет рассматриваться, как шаг навстречу России, вся логика того, что до сих пор делали, рушится".

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Теги: война, пасе, эмманюэль макрон
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