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Французская делегация побывала на Донбассе: "Украина действительно готова вступить в НАТО"

11.06.2021, 13:18
Французская делегация побывала на Донбассе:
Французская делегация на Донбассе (Фото - штаб ООС)

Делегация французских парламентариев после визита на Донбасс "постарается убедить", что Украина может вступить в НАТО и готова к этому. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Французские депутаты побывали на КПВВ Гнутово и в прифронтовом Широкино.

Делегации показали статистику нарушений российскими оккупационными войсками режима прекращения огня и доказательства применения ими запрещенного минскими договоренностями оружия.

Также парламентарии прошлись по разрушенным улицам Широкино, чтобы воочию увидеть последствия агрессии РФ в некогда курортном поселке.

Депутат Национального собрания Франции Пьер Персон пообещал проинформировать обо всем услышанном и увиденном комитет иностранных дел, чтобы принять соответствующую резолюцию. Также он намерен донести все до президента Франции Эмманюэля Макрона.

Он заявил, что французские депутаты будут настаивать на вступлении Украины в НАТО.

"Мы поражены храбростью и стойкостью украинских воинов, которые находятся на передовой и защищают Украину. Мы постараемся убедить, что Украина действительно формально может вступить в НАТО, она действительно готова. И пытаться всячески материальными средствами поддерживать украинскую армию, ведь она того стоит", – сказал парламентарий.

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Оксана Житнюк
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