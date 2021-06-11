Французская делегация побывала на Донбассе: "Украина действительно готова вступить в НАТО"
Делегация французских парламентариев после визита на Донбасс "постарается убедить", что Украина может вступить в НАТО и готова к этому. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.
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Французские депутаты побывали на КПВВ Гнутово и в прифронтовом Широкино.
Делегации показали статистику нарушений российскими оккупационными войсками режима прекращения огня и доказательства применения ими запрещенного минскими договоренностями оружия.
Также парламентарии прошлись по разрушенным улицам Широкино, чтобы воочию увидеть последствия агрессии РФ в некогда курортном поселке.
Депутат Национального собрания Франции Пьер Персон пообещал проинформировать обо всем услышанном и увиденном комитет иностранных дел, чтобы принять соответствующую резолюцию. Также он намерен донести все до президента Франции Эмманюэля Макрона.
Он заявил, что французские депутаты будут настаивать на вступлении Украины в НАТО.
"Мы поражены храбростью и стойкостью украинских воинов, которые находятся на передовой и защищают Украину. Мы постараемся убедить, что Украина действительно формально может вступить в НАТО, она действительно готова. И пытаться всячески материальными средствами поддерживать украинскую армию, ведь она того стоит", – сказал парламентарий.
- С 10 по 13 мая военные атташе США пребывали с визитом Донбассе, где они убедились в присутствии там войск РФ.
- 28 мая сообщалось, что Донбасс посетила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид. Она заявила, что российские наемники активно препятствуют работе миссии ОБСЕ на востоке Украины.
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