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28.05.2021, 22:50

"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото

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"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото
"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото
"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова посетили район проведения операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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В ходе рабочего визита Шмид и Джапарова посетили контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", где ознакомились с его работой и с помощью квадрокоптера осмотрели ситуацию вокруг линии соприкосновения.

"Мне было очень важно приехать сюда и увидеть все собственными глазами. В последнее время Россия осуществляет давление своими незаконными вооруженными формированиями на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, которая сталкивается с многочисленными препятствиями в передвижении и мониторинговой деятельности. Я буду поднимать эти важные вопросы во время следующего заседания ОБСЕ", – сказала Шмид.

Также в ходе визита в Донецкую Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров посетили региональный офис ОБСЕ в Донецкой области.

  • Ранее сегодня сообщалось, что Россия без объективных причин сократила стандартный срок мандата ОБСЕ на двух российских приграничных пунктах пропуска ("Гуково" и "Донецк") у временно оккупированных территорий Донбасса.
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Теги: обсе, хельга шмид, Донбасс
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