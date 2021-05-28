"Мне было важно увидеть все своими глазами". Генсек ОБСЕ Шмид посетила Донбасс: фото

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова посетили район проведения операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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В ходе рабочего визита Шмид и Джапарова посетили контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", где ознакомились с его работой и с помощью квадрокоптера осмотрели ситуацию вокруг линии соприкосновения.

"Мне было очень важно приехать сюда и увидеть все собственными глазами. В последнее время Россия осуществляет давление своими незаконными вооруженными формированиями на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, которая сталкивается с многочисленными препятствиями в передвижении и мониторинговой деятельности. Я буду поднимать эти важные вопросы во время следующего заседания ОБСЕ", – сказала Шмид.

Также в ходе визита в Донецкую Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров посетили региональный офис ОБСЕ в Донецкой области.