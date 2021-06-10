"Депутаты должны ездить на фронт". Как Зеленский побывал на передовой – фоторепортаж

Чиновники и депутаты "должны чаще приезжать на фронт", чтобы поддерживать военных и "брать с них пример для смелых государственных шагов". Об этом заявил в ходе вчерашней поездки на Донбасс президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Главу государства в поездке сопровождали главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и командующий ООС Владимир Кравченко. Во время визита Зеленский заявил о "значительном уменьшении обстрелов".

"Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов – оно ​​значительно снизилось за последние 7-10 дней. Но есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", – сказал он.

В штабе ООС сообщают, что президент побывал на передовых позициях 58-й ОМПБр им. Выговского и "черных запорожцев" 72-й ОМБр.

Предыдущая поездка Зеленского на Донбасс состоялась 8 апреля. Тогда он пообщался с бойцами, вручил им награды и пообедал в солдатской столовой.

Также президент посетил те места на передовой, где во время обострения были ранены и погибли украинские солдаты.

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