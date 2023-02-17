Французский "джавелин". Украина получила противотанковые комплексы Akeron – видео

Украина получила от Франции противотанковые ракетные комплексы Akeron. Об этом сообщил вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьеро, передает Opexnews.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Тьеро, в рамках военной помощи Франции Украине было передано неназванное количество этих ПТРК и ракет к ним. Ранее об этом не сообщалось публично.

"Сегодня ясно, что вооружение, которое мы присылаем, хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные Akeron хорошо выполняют свои задачи", – заявил Тьеро.

Система Akeron работает похоже на американские Javelin.

СПРАВКА. Akeron MP – легкая многоцелевая ракета, которая весит примерно 15 кг и имеет дальность поражения более 4000 метров. Комплекс имеет относительно легкий вес и компактные размеры, поэтому с Akeron MP может работать расчет нескольких пехотинцев. Также ракету можно запускать из транспортных средств. Ракета использует систему наведения "выстрелил и забыл". То есть военному достаточно навести ракету на цель и выстрелить.

15 февраля стало известно, что Нидерланды поставят Украине 20 000 боеприпасов для основных боевых танков Leopard 2.

16 февраля сообщалось, что в Чехии будут производить для Украины мобильные системы ПВО для борьбы с дронами-камикадзе.

Читайте также: Макрон: Время для диалога еще не пришло, сначала Россия должна потерпеть поражение

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.