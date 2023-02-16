В Чехии будут делать мобильные ПВО для Украины

В Чехии будут производить для Украины мобильные системы ПВО для борьбы с дронами-камикадзе. Об этом сообщает портал Novinky.cz.

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Как сообщил директор чешского Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) Алесь Вытечка, Нидерланды готовы профинансировать оборудование сотни модифицированных внедорожников Toyota спаренными скорострельными пулеметами, которые могут использоваться, в частности, против беспилотников. Боеприпасы для них будут закупаться также у компаний Чехии.

Проект мобильных систем ПВО является ответом на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, отметил Вытечка. По его словам, хотя западные страны поставляют Украине высокотехнологичные зенитные системы, однако их использование против дешевых беспилотников типа Shahed обходится слишком дорого, и мобильные пулеметные зенитные системы могут эту проблему снять.

С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.

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Сергій Бережний

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