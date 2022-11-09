В Николаеве для защиты города от российских атак с использованием иранских дронов Shahed-136 создали мобильные группы, которые выслеживают, перехватывают и уничтожают вражеские беспилотники. Одна из таких групп показала свой автомобиль журналистам Суспильного.

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Для борьбы с иранскими дронами николаевские добровольцы переделали пикап, а военные установили на него спаренный пулемет ПКТ (7,62-мм пулемет Калашникова).

"Это самые массовые пулеметы ПКТ, которые стоят на разбитой бронированной технике, их снимают. И вот кулибины наши николаевские сделали нам такой агрегат, спарили его, сделали ручной спуск. То есть у них был электрический спуск, а нам сделали ручной", – рассказал военнослужащий Нацгвардии с позывным "Шкипер".

Для подсветки неба, чтобы видеть дроны, бойцы используют прожектор, который был распечатан на 3D-принтере. Он способен освещать территорию на расстояние 400-500 метров.

"Очень многие говорили, что невозможно переделать ПКТ с электроспуска на механику, но это сделали. Это сделали, во-первых, чтобы упростить саму конструкцию, и она была бы более универсальной. Если эта машина выйдет из строя, или придет другая, например, пикап, мы можем саму установку переставить и она будет функционировать", – рассказал пресс-офицер Дмитрий Горбачик.

Экипаж этого авто называет его Бандерчик и сбил на нем уже четыре дрона-камикадзе.

"Мы постоянно увеличиваем количество (экипажей), мы выстраиваем собственную стратегию. Николаев, к сожалению, является одним из наиболее пострадавших и первых городов, по которым был применен этот вид вооружения", – сказал пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

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С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.

Долгое время Иран отрицал, что передавал России дроны, только 6 ноября глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.

В США заявили, что Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину.

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Наталія Медведєва

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