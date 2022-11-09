UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Охотники за "шахедами" из Николаева показали свой спецавтомобиль Бандерчик: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 21:43
Зеленский показал последствия ракетного удара оккупантов по центру Киева — видео
Зеленский показал последствия ракетного удара оккупантов по центру Киева — видео
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео

В Николаеве для защиты города от российских атак с использованием иранских дронов Shahed-136 создали мобильные группы, которые выслеживают, перехватывают и уничтожают вражеские беспилотники. Одна из таких групп показала свой автомобиль журналистам Суспильного.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Для борьбы с иранскими дронами николаевские добровольцы переделали пикап, а военные установили на него спаренный пулемет ПКТ (7,62-мм пулемет Калашникова).

"Это самые массовые пулеметы ПКТ, которые стоят на разбитой бронированной технике, их снимают. И вот кулибины наши николаевские сделали нам такой агрегат, спарили его, сделали ручной спуск. То есть у них был электрический спуск, а нам сделали ручной", – рассказал военнослужащий Нацгвардии с позывным "Шкипер".

Для подсветки неба, чтобы видеть дроны, бойцы используют прожектор, который был распечатан на 3D-принтере. Он способен освещать территорию на расстояние 400-500 метров.

"Очень многие говорили, что невозможно переделать ПКТ с электроспуска на механику, но это сделали. Это сделали, во-первых, чтобы упростить саму конструкцию, и она была бы более универсальной. Если эта машина выйдет из строя, или придет другая, например, пикап, мы можем саму установку переставить и она будет функционировать", – рассказал пресс-офицер Дмитрий Горбачик.

Экипаж этого авто называет его Бандерчик и сбил на нем уже четыре дрона-камикадзе.

"Мы постоянно увеличиваем количество (экипажей), мы выстраиваем собственную стратегию. Николаев, к сожалению, является одним из наиболее пострадавших и первых городов, по которым был применен этот вид вооружения", – сказал пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

Читайте также: В Николаеве мобильные группы добровольцев сбивают иранские дроны – Ким

  • С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.
  • Долгое время Иран отрицал, что передавал России дроны, только 6 ноября глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.
  • В США заявили, что Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину.

Читайте также: Детали иранских дронов были изготовлены после полномасштабного вторжения России – ГУР

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Николаев дроны Shahed-136
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 