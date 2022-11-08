Детали иранских дронов были изготовлены после полномасштабного вторжения России – ГУР

Некоторые детали иранских беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины, были изготовлены в феврале 2022 года. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как отмечается, представители военной разведки нашли информацию, которая может свидетельствовать, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля.

"Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделан. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в Российскую Федерацию. То есть они были доставлены в этом году", – сказал представитель ГУР.

Иранский Mohajer собран из деталей, которые произведены в разных странах, большинство комплектующих из США.

"Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарси. Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба иранского производства", – рассказал представитель ГУР.

Украинские специалисты выясняют, как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах.

Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО уже передали странам-партнерам.

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С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.

Долгое время Иран отрицал, что передавал России дроны, только 6 ноября глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.

В США заявили, что Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину.

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Наталія Медведєва

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