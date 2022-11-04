Иранские дроны созданы из украденных на Западе компонентов – расследование

Иранские дроны собраны из компонентов, которые были произведены в западных странах и получены Ираном незаконно. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", журналисты которой получили разрешение на съемку беспилотника Mohajer-6, сбитого украинскими военными над Черным морем вблизи Очакова.

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Схемы заявляют, что идентифицировали целый ряд компонентов, произведенных компаниями из США и стран ЕС. Санкционная политика этих стран в отношении Ирана ограничивает экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Журналисты нашли компоненты производства не менее 15 западных производителей. По оценкам украинской разведки, Mohajer-6 содержит компоненты от почти 30 различных технологических компаний, базирующихся в Северной Америке, ЕС, Японии, Тайване, Китае.

При этом Тегеран утверждает, что в основе производства Mohajer-6 лежат местные изобретения.

На микросхемах беспилотника журналисты Схем заметили логотипы компаний Linear Technology Corporation, Analog Devices, Xilinx, Texas Instruments.

Журналисты отправили письма в эти компании и просьбой о комментарии. Ответ успел прийти только от Texas Instruments, в нем говорится, что компания "не продает свою продукцию в Россию, Беларусь или Иран".

Mohajer-6 оборудован курсовой камерой производства RunCam. В компании заявили, что продают в Иране камеры "для авиамоделистов-любителей", и очень сожалеют, что их продукцию использовали для войны.

Схемы выяснили, что у австрийского производителя авиадвигателей BRP-Rotax, ранее обнаружившихся в Mohajer-6, есть официальный дилер в Иране. Это итальянская компания Luciano Sorlini, на сайте которой указано, что она поставляла продукцию Rotax в Иран, по меньшей мере, до 2020 года.

Компания Rotax настаивает, что "не давала разрешения на поставку своей продукции производителям военных БПЛА в Иран или Россию".

Схемы подчеркивают, что наличие западных компонентов в Mohajer-6 не означает автоматически, что их производители нарушают санкции США или ЕС, – обычно ввоз электроники в Иран происходит при помощи "серых" схем – через подставные компании или посредников, зарегистрированных в третьих странах.

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С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 и намного – реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.

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Наталія Медведєва

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