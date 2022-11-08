UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Николаеве мобильные группы добровольцев сбивают иранские дроны – Ким

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 16:41

Власти Николаевской области в сотрудничестве с Воздушными силами Вооруженных Сил Украины создали мобильные группы добровольцев по перехвату иранских дронов. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире марафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы их вычисляем и выезжаем на перехват. Это приносит свой результат. Сейчас у нас уже значительно увеличилось количество этих мобильных групп... И у работающих людей появился даже определенный азарт: они сами изучают технические характеристики и работают", – отметил Ким.

Николаевские охотники за дронами, по словам главы ОВА, делятся своим опытом с другими областями.

"Тем, кто спрашивает, мы всем рассказываем, как мы это делаем. И этот опыт распространяется сейчас дальше", – сказал Ким.

По его словам, дроны сбивают из пулеметов и иногда из автоматов.

"Не хотел бы я в эфире рассказывать некоторые детали. Скажу, что сбиваются они несложно – пулеметами крупнокалиберными и выше. В последние недели у нас уже неоднократно сбивали их із стрелкового оружия. Например, 28-я бригада четырьмя автоматами Калашникова заградительным огнем положили этот дрон. Также в другом месте двумя автоматами Калашникова тоже положили этот дрон. То есть это вопрос желания сейчас. И чем больше сейчас у нас таких огневых групп, тем больше вероятность, что дроны будут сбиты", – отметил глава Николаевской ОВА.

  • С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.
  • Долгое время Иран отрицал, что передавал России дроны, только 6 ноября глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.
  • В США заявили, что Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину.

Читайте также: Детали иранских дронов были изготовлены после полномасштабного вторжения России – ГУР

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Иран Николаев дроны виталий ким
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 