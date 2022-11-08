В Николаеве мобильные группы добровольцев сбивают иранские дроны – Ким

Власти Николаевской области в сотрудничестве с Воздушными силами Вооруженных Сил Украины создали мобильные группы добровольцев по перехвату иранских дронов. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире марафона.

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"Мы их вычисляем и выезжаем на перехват. Это приносит свой результат. Сейчас у нас уже значительно увеличилось количество этих мобильных групп... И у работающих людей появился даже определенный азарт: они сами изучают технические характеристики и работают", – отметил Ким.

Николаевские охотники за дронами, по словам главы ОВА, делятся своим опытом с другими областями.

"Тем, кто спрашивает, мы всем рассказываем, как мы это делаем. И этот опыт распространяется сейчас дальше", – сказал Ким.

По его словам, дроны сбивают из пулеметов и иногда из автоматов.

"Не хотел бы я в эфире рассказывать некоторые детали. Скажу, что сбиваются они несложно – пулеметами крупнокалиберными и выше. В последние недели у нас уже неоднократно сбивали их із стрелкового оружия. Например, 28-я бригада четырьмя автоматами Калашникова заградительным огнем положили этот дрон. Также в другом месте двумя автоматами Калашникова тоже положили этот дрон. То есть это вопрос желания сейчас. И чем больше сейчас у нас таких огневых групп, тем больше вероятность, что дроны будут сбиты", – отметил глава Николаевской ОВА.

С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.

Долгое время Иран отрицал, что передавал России дроны, только 6 ноября глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.

В США заявили, что Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину.

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Наталія Медведєва

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