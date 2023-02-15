Нидерланды будут поставят Украине 20 000 боеприпасов для танков Leopard 2

Нидерланды поставят Украине 20 000 боеприпасов для основных боевых танков Leopard 2. Об этом сказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен в комментарии нидерландскому изданию De Telegraaf.

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Во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что вклад Нидерландов состоит из 20 000 боеприпасов.

Глава Минобороны Нидерландов подтвердила эту информацию.

"Это очень важно. Просто поставить танк особого смысла нет. Мы должны доставить полный пакет. Помимо обучения украинских солдат, есть потребность в боеприпасах и запчастях. В рамках танковой коалиции Нидерланды – единственная страна, где нет танков, но мы предложили помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запчастям. Вместе мы можем предоставить то, что нужно Украине", – заявила Оллонгрен.

Вчера на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard.

Нидерланды обязались поставить Украине две установки Patriot.

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Оксана Житнюк

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