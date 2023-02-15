UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нидерланды будут поставят Украине 20 000 боеприпасов для танков Leopard 2

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 21:08
Нидерланды будут поставят Украине 20 000 боеприпасов для танков Leopard 2 - Фото
Танк Leopard 2 (фото - ЕРА)

Нидерланды поставят Украине 20 000 боеприпасов для основных боевых танков Leopard 2. Об этом сказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен в комментарии нидерландскому изданию De Telegraaf.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что вклад Нидерландов состоит из 20 000 боеприпасов.

Глава Минобороны Нидерландов подтвердила эту информацию.

"Это очень важно. Просто поставить танк особого смысла нет. Мы должны доставить полный пакет. Помимо обучения украинских солдат, есть потребность в боеприпасах и запчастях. В рамках танковой коалиции Нидерланды – единственная страна, где нет танков, но мы предложили помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запчастям. Вместе мы можем предоставить то, что нужно Украине", – заявила Оллонгрен.

Смотрите также: Рамштайн-9: самолеты, танки и ПВО. Новый выпуск "Что случилось" от LIGA.net – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасы нидерланды танк военная помощь Leopard Leopard 2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 