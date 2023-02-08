ФРГ и Польша готовят саммит государств, которые будут поставлять Украине танки Leopard 2
08.02.2023, 19:32
Танк Leopard 2A6 ВС Дании (скриншот)
Германия и Польша договорились созвать на следующей неделе саммит государств, которые намерены поставить Украине основные боевые танки Leopard 2. Об этом сообщает Bild.
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О решении созвать саммит союзников Украины для согласования поставок современных танков ВСУ объявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи в Варшаве с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.
Ранее Писториус отмечал, что Украина вряд ли получит значительное количество танков новейшей модификации Leopard 2A6 от других стран, и что по этим танкам Германия остается ее основным донором.
СПРАВКА. До версии 2А6 танки Leopard модернизируют с 2001 года. Такой танк имеет усиленное бронирование башни, улучшенный удлиненный ствол, дополнительную противоминную защиту. Есть и еще более новые и усовершенствованные версии 2А7+.
- 7 февраля правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
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