ФРГ и Польша готовят саммит государств, которые будут поставлять Украине танки Leopard 2

Германия и Польша договорились созвать на следующей неделе саммит государств, которые намерены поставить Украине основные боевые танки Leopard 2. Об этом сообщает Bild.

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О решении созвать саммит союзников Украины для согласования поставок современных танков ВСУ объявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи в Варшаве с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

Ранее Писториус отмечал, что Украина вряд ли получит значительное количество танков новейшей модификации Leopard 2A6 от других стран, и что по этим танкам Германия остается ее основным донором.

СПРАВКА. До версии 2А6 танки Leopard модернизируют с 2001 года. Такой танк имеет усиленное бронирование башни, улучшенный удлиненный ствол, дополнительную противоминную защиту. Есть и еще более новые и усовершенствованные версии 2А7+.

7 февраля правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.

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Сергій Бережний

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