ФРГ надеется, что в Украине "больше не будут умирать и стрелять"

Хайко Маас (фото — EPA)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас надеется, что всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, приверженность которому подтвердили на недавнем нормандском саммите в Париже, "должно сохраниться до конца года и продолжаться вечно". Об этом он пишет в Twitter.

"Самое главное - это то, что люди в Украине больше не будут умирать и стрелять. Ведь даже в день нормандского саммита погибли три украинских бойца", - напомнил глава МИД ФРГ.

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Начиная со дня подписания парижских соглашений о приверженности бессрочному прекращению огня, вдоль линии разграничения на Донбассе мало что поменялось: обстрелы как были до саммита, так и продолжаются.