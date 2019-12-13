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ФРГ надеется, что в Украине "больше не будут умирать и стрелять"

ФРГ надеется, что в Украине "больше не будут умирать и стрелять" - Фото
Хайко Маас (фото — EPA)
13.12.2019, 10:51

Режим "тишины" на Донбассе должен продолжаться вечно, выразил надежду глава германского МИД Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас надеется, что всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, приверженность которому подтвердили на недавнем нормандском саммите в Париже, "должно сохраниться до конца года и продолжаться вечно". Об этом он пишет в Twitter.

"Самое главное - это то, что люди в Украине больше не будут умирать и стрелять. Ведь даже в день нормандского саммита погибли три украинских бойца", - напомнил глава МИД ФРГ.

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Начиная со дня подписания парижских соглашений о приверженности бессрочному прекращению огня, вдоль линии разграничения на Донбассе мало что поменялось: обстрелы как были до саммита, так и продолжаются.

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Хайко Маас Донбасс нормандский формат
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