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Германия не может полностью выполнять обязательства в рамках НАТО – генерал бундесвера

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 16:32
Германия не может полностью выполнять обязательства в рамках НАТО – генерал бундесвера - Фото
Генерал Альфонс Майс (в центре, фото - Twitter Koninklijke Landmacht)

Германия не может полностью выполнить свои союзнические обязательства в рамках НАТО при нынешнем состоянии и оснащении бундесвера. Такой вывод содержится в докладе военного инспектора генерала Альфонса Майса вышестоящему руководству, сообщает Bild.

По мнению генерала Майса, проверка готовности и состояния бундесвера показала, что обязательства Германии перед союзниками по НАТО могут быть сорваны. В частности, оперативная готовность дивизии, которую Германия должна предоставить в распоряжение сил НАТО в 2025 году, при нынешних темпах подготовки к нужному времени будет лишь "частичной".

Сейчас кадровый состав проверенной бронетанковой дивизии укомплектован на 79%, и его пополнение требует введения "целевого управления персоналом". Кроме того, дивизия недоукомплектована техникой, и возможности эту технику получить в заявленный срок инспектор считает "ограниченными".

Майс утверждает в докладе, что "даже с использованием возможностей всего бундесвера дивизия физически не может быть полностью оснащена целевыми системами" к заявленному сроку, так как по отдельным видам техники выявленный дефицит составляет до 60%. 

  • В июле 2022 года генерал Майс предостерегал от "неверной" оценки потенциала армии РФ, которая хоть не смогла, как рассчитывали в Кремле, захватить Киев и всю Украину, но продолжала продвигаться на востоке за счет тактики "огневого вала".
Сергій Бережний
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Германия нато бундесвер Альфонс Майс
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