UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ФСБ открыла дело на экс-сотрудника предприятия, производящего ядерное оружие – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 19:22
ФСБ открыла дело на экс-сотрудника предприятия, производящего ядерное оружие – росСМИ - Фото
ФСБ (Фото: ресурс оккупантов)

Федеральная служба безопасности РФ открыла дело против бывшего сотрудника предприятия "Электрохимприбор", пытавшегося уехать из России. Это производство находится в закрытом городе Лесной Свердловской области и является дочерним предприятием Росатома. Это предприятие задействовано в производстве ядерных боеприпасов, сообщает российское медиа 66.ru.

Отмечается, что 55-летний россиянин на протяжении 16 лет занимал должность на предприятии, вовлеченном в производство ядерного оружия.
После увольнения он нарушил правила запрета выезда из страны: до апреля 2023 года мужчина должен был находиться в РФ, подтвердив это в письменном виде.
В январе этого года мужчина пытался выехать в Абхазию, регион Грузии, оккупированный Россией с начала 1990-х.
Его задержали при попытке пересечь границу.
ФСБ возбудило уголовное производство по "Покушению на выезд из РФ гражданина России, который допущен или ранее допускался к государственной тайне, право которого на выезд из РФ заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством".
Обвиняемому грозит три года лишения свободы.

Читайте также: Россия потратила $9,6 млрд за год на модернизацию ядерных арсеналов – ICAN

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россияфсбядерное оружие
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 