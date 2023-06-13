ФСБ открыла дело на экс-сотрудника предприятия, производящего ядерное оружие – росСМИ

Федеральная служба безопасности РФ открыла дело против бывшего сотрудника предприятия "Электрохимприбор", пытавшегося уехать из России. Это производство находится в закрытом городе Лесной Свердловской области и является дочерним предприятием Росатома. Это предприятие задействовано в производстве ядерных боеприпасов, сообщает российское медиа 66.ru.

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Отмечается, что 55-летний россиянин на протяжении 16 лет занимал должность на предприятии, вовлеченном в производство ядерного оружия.

После увольнения он нарушил правила запрета выезда из страны: до апреля 2023 года мужчина должен был находиться в РФ, подтвердив это в письменном виде.

В январе этого года мужчина пытался выехать в Абхазию, регион Грузии, оккупированный Россией с начала 1990-х.

Его задержали при попытке пересечь границу.

ФСБ возбудило уголовное производство по "Покушению на выезд из РФ гражданина России, который допущен или ранее допускался к государственной тайне, право которого на выезд из РФ заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством".

Обвиняемому грозит три года лишения свободы.

17 мая 2023 года росСМИ сообщали о задержании разработчика ракет Х-47 "Кинжал" за госизмену.

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