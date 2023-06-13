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ФСБ відкрила справу на експрацівника підприємства, котре виробляє ядерну зброю – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 19:22
ФСБ відкрила справу на експрацівника підприємства, котре виробляє ядерну зброю – росЗМІ - Фото
ФСБ (Фото: ресурс окупантів)

Федеральна служба безпеки РФ відкрила справу проти колишнього працівника підприємства "Електрохімприлад", який намагався виїхати з Росії. Це виробництво розміщене у закритому місті Лісний Свердловської області та є дочірнім підприємством Росатому. Це підприємство залучене у виробництві ядерних боєприпасів, повідомляє російське медіа 66.ru.

Зазначається, що 55-річний росіянин впродовж 16 років обіймав посаду на підприємстві, залученому у виробництві ядерної зброї.
Після звільнення він порушив правила заборони виїзду з країни: до квітня 2023 року чоловік мав перебувати у РФ, підтвердивши це письмово.
У січні цього року чоловік намагався виїхати до Абхазії, регіону Грузії, окупованого Росією з початку 1990-х.
Його затримали під час спроби перетнути кордон.
ФСБ порушило кримінальне провадження щодо "Замаху на виїзд із РФ громадянина Росії, який допущений або раніше допускався до державної таємниці, право якого на виїзд із РФ свідомо для нього обмежено відповідно до законодавства".
Обвинуваченому загрожує три роки позбавлення волі.

Читайте також: Росія витратила $9,6 млрд за рік на модернізацію ядерних арсеналів – ICAN

Артем Джеріпа
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фсбРосіяядерна зброя
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