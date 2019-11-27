ФСБ РФ продлила следствие против украинских моряков - адвокат

Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ФСБ России продлила следствие против украинских военных моряков на два месяца, до 25 января 2020 года. Об этом в Facebook сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

По словам Полозова, за этот срок следствие планирует получить ответ от оперативников по поводу проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также допросить свидетеля.

В отношении моряков никакие следственные действия не запланированы, на следственные действия их не вызывали.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен.

протаранили обстреляли 2 5 мая Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить моряков и вернуть корабли.

7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

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