Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ФСБ РФ продлила следствие против украинских моряков - адвокат

ФСБ РФ продлила следствие против украинских моряков - адвокат - Фото
Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.11.2019, 11:14

Спецслужба страны-агрессора планирует допросить свидетеля

ФСБ России продлила следствие против украинских военных моряков на два месяца, до 25 января 2020 года. Об этом в Facebook сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

По словам Полозова, за этот срок следствие планирует получить ответ от оперативников по поводу проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также допросить свидетеля.

В отношении моряков никакие следственные действия не запланированы, на следственные действия их не вызывали.

  • 25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен.
  • 25 мая Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить моряков и вернуть корабли.
  • 7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

Читайте также: Москва проиграла. Преступления Кремля на Донбассе и в Крыму оценит суд ООН

Напишите нам
фсб Николай Полозов моряки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 