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ФСБ РФ устраивает провокации в Азовском море - штаб ООС

ФСБ РФ устраивает провокации в Азовском море - штаб ООС - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news/
26.07.2019, 09:20

Вред здоровью экипажа и выход из строя технических средств после влияния луча не зафиксированы

На протяжение двух последних суток, вместе с наступлением темноты и держась на расстоянии, береговая охрана ФСБ РФ освещает зеленым лучом катера морской охраны Госпогранслужбы Украины, что было квалифицировано, как провокативные действия. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook

В штабе заявляют, что "необычное явление" наблюдается на протяжение двух последних суток, после 21:00. 

"По направлению, где распознан один из кораблей береговой охраны ФСБ РФ, что держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит освещение катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины зеленым лучом", - сообщают в штабе ООС.

Отмечается, что это не наносит вреда ни здоровью экипажа, ни работоспособности техники, при этом подобные явления имели место на линии разграничения, потому были "приняты соответствующие меры для защиты жизни и здоровья персонала". 

"По данному факту уведомлены территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и Службы безопасности Украины", - резюмировали в штабе. 

Вчера СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA" в порту Измаил. Отмечалось, что задержанный танкер в ноябре 2018 года блокировал проход украинских военных кораблей в Керченском проливе. Российские моряки с задержанного танкера были отпущены и сегодня уже прибыли в Москву.

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Госпогранслужба Украины фсб рф азовское море провокация
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