Российские моряки с Neyma уже прибыли в Москву

Фото: Facebook Анатолия Матиоса

Российские моряки, которые находились на борту задержанного СБУ танкера Neyma, утром 26 июля прибыли в Москву. Об этом сообщает пропагандистский канал RT.

Совместный рейс Air Moldova и авиакомпании S7 из Кишинева прибыл в аэропорт Домодедово.

Вчера, 25 июля, СБУ, военная прокуратура и пограничники задержали возле Измаила российский танкер Neyma. Украинские ведомства заявили, что это судно, в числе других кораблей, 25 ноября прошлого года по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ блокировал Керченский пролив, в результате чего были захвачены украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а также 24 моряка. Все они по сей день незаконно удерживаются Россией.

СБУ опубликовала видео задержания танкера, а главный военный прокурор Анатолий Матиос показал фото с задержанного судна.

В МИД России заявили, если произошел "захват россиян", то "последствия не заставят себя ждать".

Позже следствие заявило, что члены экипажа танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено. Им разрешили вернуться в Россию.