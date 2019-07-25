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РФ отреагировала на задержание танкера: угрожает последствиями

РФ отреагировала на задержание танкера: угрожает последствиями - Фото
Российский танкер NEYMA (фото - Владимир Владиславлев)
25.07.2019, 16:56

В МИД России заявили, если произошел "захват россиян", то "последствия не заставят себя ждать"

Россия выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера "NEYMA" для принятия адекватных мер, заявили в МИД РФ, передает прокремлевское агентство ТАСС.

"Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - заявили в российском ведомстве.

Тем временем, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела телефонный разговор с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, сообщается сайте российского уполномоченного по правам человека.

Москалькова просила Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане Российской Федерации, сколько их; оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи.

Ранее сегодня СБУ, военная прокуратура и пограничники задержали возле Измаила российский танкер "NEYMA". Украинские ведомства заявили, что это судно, в числе прочих кораблей, 25 ноября прошлого года по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ блокировал Керченский пролив, в результате чего были захвачены украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а также 24 моряка. Все они по сей день незаконно удерживаются Россией.

СБУ опубликовала видео задержания танкера, а главный военный прокурор Анатолий Матиос показал фото с задержанного судна.

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российский танкер NEYMA
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