Операция СБУ по задержанию танкера РФ. Стали известны детали

Российский танкер NEYMA (фото - Владимир Владиславлев)

Военная прокуратура и Служба безопасности задержали российский танкер "NEYMA", который принимал участие в блокировании украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яни Капу" 25 ноября 2018-го года в Керченском проливе. Подробности рассказал в Facebook Юрий Бутусов (Цензор.НЕТ).



Отмечается, что "NEYMA" принадлежит компании "Волго-Донское судовое агентство", но фактически распоряжается судном компания "ЮВАС ТРАНС" из оккупированной Керчи, которая принадлежит получившему российское гражданство Ярославу Народицкому, а директором компании является Роман Теплухин - депутат оккупационного Керченского городского совета. По инициативе военной прокуратуры согласно решению СНБО и указу президента Украины от 19 марта 2019 года против "ЮВАС ТРАНС" введены санкции сроком на 3 года, которые предусматривают арест всего имущества компании. С января 2018-го танкер находился в распоряжении "ЮВАС ТРАНС", и два буксира "ЮВАС ТРАНС" вывели 25 ноября 2018-го танкер на фарватер пролива.

В ночь с 24 на 25 июля в Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT". Но это "NEYMA", с новым названием - идентификационнй код судна тот же самый - ІМО - 8895528, согласно данных международной системы EQUASIS. Судно будет арестовано.

Сообщается, что 10 членов экипажа уже допрошены, осуществлена проверка их причастности к преступлению. Оказалось, накануне выхода из Керчи в Измаил, Народицкий поменял экипаж, все эти моряки - новые люди, пока данных об их причастности к нападению на украинских моряков в Керченском проливе нет. Обстоятельства перехода танкера в Измаил сейчас выясняются.

По данным Бутусова, переход из Керчи в Измаил судно совершало в течение трех суток, длительное время танкер находился близ территориальных вод Украины. Вполне вероятно, российские спецслужбы ожидали силовой захват судна вне территориальных вод, проверяли, какая будет реакция. Но никаких сигналов тревоги не было. "NEYMA" зашел в Измаил под двумя флагами - украинский на носу и российский на корме.

Сообщается, что танкер "NEYMA" зашел на ремонт на судоремонтный завод, принадлежащий Анатолию Урбанскому - главе Одесского облсовета, который 21 июля в этом районе выиграл выборы в Верховную Раду по 143 избирательному округу.

Предположительно, это был просто предлог. Народицкий мог отремонтировать танкер и на своем заводе в Керчи. Танкер пришел без груза. Более вероятна версия, что таким образом россияне и "ЮВАС ТРАНС" проверяли, можно ли после смены власти наладить канал поставок контрабанды из Крыма в Украину и реакцию украинских спецслужб.

Сообщается, что пока танкер шел в Измаил, военная прокуратура, департамент контрразведки СБУ и управление СБУ в Одесской области получили оперативную информацию и подготовили его задержание. Бутусов отмечает, что об операции имели информацию минимум 20 человек. Решение о задержании было одобрено президентом Владимиром Зеленским накануне, 24 июля.

В СБУ заявили, что этот "NEYMA" совместно с ФСБ РФ незаконно и вопреки международному морскому праву, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керч-Еникальского канала в Керченском заливе.

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