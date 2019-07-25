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СБУ об экипаже танкера: Закон не нарушали, задерживать не за что

СБУ об экипаже танкера: Закон не нарушали, задерживать не за что - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
25.07.2019, 20:03

Члены экипажа танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет

Сегодня следователи Службы безопасности Украины и военной прокуратуры задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба СБУ для LIGA.net.

Во время проведения следственных действий установлено, что члены экипажа танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено.

Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, Украина предоставила последним беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям.

Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Ранее сегодня СБУ, военная прокуратура и пограничники задержали возле Измаила российский танкер "NEYMA". Украинские ведомства заявили, что это судно, в числе прочих кораблей, 25 ноября прошлого года по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ блокировал Керченский пролив, в результате чего были захвачены украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а также 24 моряка. Все они по сей день незаконно удерживаются Россией.

СБУ опубликовала видео задержания танкера, а главный военный прокурор Анатолий Матиос показал фото с задержанного судна.

В МИД России заявили, если произошел "захват россиян", то "последствия не заставят себя ждать".

РосСМИ сообщили, что экипаж российского танкера "NEYMA", задержанного сегодня возле Измаила, возвращается домой.

Читайте также: Операция СБУ по задержанию танкера РФ. Стали известны подробности

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сбу танкер NEYMA
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