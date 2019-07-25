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Задержанных с танкера РФ отпустили домой - РосСМИ

Задержанных с танкера РФ отпустили домой - РосСМИ - Фото
Фото: Facebook Анатолия Матиоса
25.07.2019, 17:35

Судно остается в Измаиле, экипаж возвращается домой

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Экипаж российского танкера "NEYMA", задержанного сегодня возле Измаила, возвращается домой. Об этом сообщил представитель российского посольства Украине, передает прокремлевское агентство ТАСС.

"Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле", - сказал он.

Российский Интерфакс со ссылкой на российского омбудсмена Татьяну Москалькову сообщает, что 10 российским членам экипажа танкера NEYMA в Украине не предъявлено обвинений. Их посадили в автобус, который поедет до Молдовы, а оттуда они полетят в Москву.

В СБУ на просьбу LIGA.net прокомментировать информацию российских СМИ не смогли ничего ответить.

Ранее сегодня СБУ, военная прокуратура и пограничники задержали возле Измаила российский танкер "NEYMA". Украинские ведомства заявили, что это судно, в числе прочих кораблей, 25 ноября прошлого года по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ блокировал Керченский пролив, в результате чего были захвачены украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а также 24 моряка. Все они по сей день незаконно удерживаются Россией.

СБУ опубликовала видео задержания танкера, а главный военный прокурор Анатолий Матиос показал фото с задержанного судна.

В МИД России заявили, если произошел "захват россиян", то "последствия не заставят себя ждать".

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российский танкер NEYMA
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