ФСБ "выдворила агента СБУ". У Баканова посоветовали не верить таким сообщениям из России

Служба безопасности Украины опровергла заявление ФСБ о задержании в России и выдворении "агента украинских спецслужб". СБУ призвала СМИ скептически относиться к подобной информации.

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В комментарии LIGA.net пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что любые заявления вражеской спецслужбы о неких "разоблачениях агентов СБУ" следует рассматривать "исключительно через призму ведения гибридной войны", часть которой – распространение фейков.

В СБУ также подчеркнули, что спецслужба осуществляет деятельность и обеспечивает госбезопасность "исключительно на территории Украины". "И одна из наших задач – выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", – добавили в СБУ.

В понедельник, 7 июня, на сайте ФСБ РФ появилось сообщение о задержании и выдворении из страны Алексея Семеняки, которого силовики страны-оккупанта назвали "агентом СБУ". В российском ведомстве заявили, что выдворили его и запретили въезд в РФ на 25 лет.

В середине апреля 2021 года в Житомирской области СБУ задержала местного жителя – тот якобы работал на ФСБ.

21 мая украинские контрразведчики заявили о задержании "агента российских спецслужб" в Хмельницкой области.

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Оксана Житнюк , Марк Сировой

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