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ФСБ "выдворила агента СБУ". У Баканова посоветовали не верить таким сообщениям из России

07.06.2021, 13:53
ФСБ
Алексей Семеняка (Скриншот из видео ЦОС ФСБ РФ)

Служба безопасности Украины опровергла заявление ФСБ о задержании в России и выдворении "агента украинских спецслужб". СБУ призвала СМИ скептически относиться к подобной информации.

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В комментарии LIGA.net пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что любые заявления вражеской спецслужбы о неких "разоблачениях агентов СБУ" следует рассматривать "исключительно через призму ведения гибридной войны", часть которой – распространение фейков.

В СБУ также подчеркнули, что спецслужба осуществляет деятельность и обеспечивает госбезопасность "исключительно на территории Украины". "И одна из наших задач – выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", – добавили в СБУ.

В понедельник, 7 июня, на сайте ФСБ РФ появилось сообщение о задержании и выдворении из страны Алексея Семеняки, которого силовики страны-оккупанта назвали "агентом СБУ". В российском ведомстве заявили, что выдворили его и запретили въезд в РФ на 25 лет.

Читайте также: СБУ: Контрразведка раскрыла экс-чиновника СНБО, завербованного иностранной спецслужбой

Оксана Житнюк, Марк Сировой
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