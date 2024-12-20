FT: Советники Трампа сообщили чиновникам ЕС и НАТО, что поддержке Украины быть

Трамп намерен продолжить военную помощь Киеву после своей инаугурации, но потребует от НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Команда избранного президента США Дональда Трампа сообщила европейским официальным лицам, что республиканец потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом планируя продлить военную помощь Украине. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

Во время избирательной кампании Трамп обещал прекратить помощь Украине, принудить Киев к немедленным мирным переговорам и поставить под угрозу безопасность союзников по НАТО, если они не будут выполнять расходы на оборону, напоминают журналисты.

Однако, по информации собеседников FT, чтобы успокоить союзников, волнующихся за возможность поддержки Украины без помощи США, Трамп намерен продолжить военную помощь Киеву после своей инаугурации.

Кроме того, Трамп потребует от НАТО значительно увеличить оборонные расходы — с нынешнего уровня 2%, выполняемых только 23 из 32 членов альянса, до 5%. По словам одного из источников, вероятно, Трамп согласится на сумму в 3,5%, а также планирует увязать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий для торговли с США.

19 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что будет лично обсуждать с избранным лидером США Дональдом Трампом вопрос дальнейшей поддержки Украины.