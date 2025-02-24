FT: Зеленский кричал на министра финансов США, когда тот приехал в Киев
Президент Владимир Зеленский кричал на министра финансов США Скотта Бессента во время встречи в Киеве 12 февраля. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на присутствовавшего во время инцидента человека.
"Борьба Зеленского за сохранение международной поддержки была полностью продемонстрирована во время недавнего тет-а-тета с представителем Трампа за тяжелыми позолоченными дверями его киевского офиса, где вспыхнуло напряжение относительно будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", – написали в FT.
Собеседник медиа описал Зеленского во время переговоров с Бессентом как "очень злого".
Их встреча касалась соглашения о редкоземельных металлах, которым США хотят компенсировать поддержку Украины во времена полномасштабного вторжения России.
Зеленский конфликтовал с Бессентом из-за деталей документа, где от Украины требовали 50% прав на редкоземельные и другие минералы. При этом в соглашении не было обещаний дальнейшей военной помощи и гарантий безопасности.
Также министр финансов США требовал у Зеленского сразу подписать соглашение, но украинский лидер отказался это сделать, и переговоры были перенесены на поля Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где документ также не подписали.
По состоянию на вечер 23 февраля согласования продолжались.
Как сообщает FT, перед этим переговоры продолжались несколько дней в режиме "марафона" и даже по ночам.
- 12 февраля Зеленский заявил, что соглашение о редкоземельных металлах должно быть взаимовыгодным.
- После встречи Зеленского и Бессента президент США Дональд Трамп пожаловался на украинского лидера – он якобы спал во время приезда министра финансов США.
- 22 февраля Бессент раскрыл детали соглашения о редкоземельных металлах. По его словам, доходы Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов будут направляться в специальный фонд, он будет ориентирован на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины.